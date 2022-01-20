Ростов-на-Дону, , 13:08 — REGNUM В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда в отношении сотрудника одного из предприятий. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Отбор проб металла Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следователи полагают, что в декабре 2021 года мастер производственного участка недостаточно обеспечил контроль за изготовлением кузнецом-штамповщиком металлической конструкции. В результате подчинённый работник был серьёзно ранен фрагментом детали. Мужчину доставили в больницу.

Подозреваемый в содеянном сознался. Следователи выясняют детали случившегося.