Рыбинск, Ярославская область, , 13:08 — REGNUM В Рыбинске будут назначены досрочные выборы мэра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель муниципального совета города Константин Долгов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, полномочия прежнего главы города Дениса Добрякова прекращены на основании его личного заявления.

«Я считаю, что на этом посту он занимал своё место. Знал каждую улицу, каждый двор. Работал профессионально. О причинах ухода ничего говорить не могу. Человек принял такое решение. Наш город сталкивается с такой ситуацией в третий раз. Думаю, больших проблем не будет, исполняет обязанности мэра Алексей Рябченков, который работает давно», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель муниципального совета Рыбинска Константин Долгов.

Согласно закону, выборы нового мэра должны пройти не позднее 6 месяцев после отставки.

«По уставу мы обязаны назначить новые выборы. Будут выборы, народ примет решение, кто будет управлять дальше», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Константин Долгов.

Долгов не стал обсуждать возможность отмены прямых выборов в Рыбинске.

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