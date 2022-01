Вашингтон, , 13:07 — REGNUM Популярный в США рэпер Jay-Z возглавил группу исполнителей, которые выступают против использования текстов рэп-композиций в суде в качестве доказательств. Об этом 20 января сообщает портал We Got This Covered.

Jay Z Cori Martin

Законопроект, запрещающий представителям прокуратуры использовать рэп-тексты в суде в качестве доказательств планирования совершения предполагаемых преступлений был подан в законодательные органы штата США Нью-Йорк в ноябре 2021 года.

Отмечается, что Jay-Z возглавил группу исполнителей, которые призывают законодателей принять документ. В неё также вошли Мик Милл, Биг Шон, Fat Joe, Келли Роуленд, Yo Gotti, Killer Mike и другие представители жанра.

Напомним, в декабре 2021 года Jay-Z (настоящее имя Шон Кори Картер) исполнилось 52 года. С 2008 года он состоит в браке с певицей Бейонсе. Многие поклонники рэпа считают его величайшим представителем жанра.