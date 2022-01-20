Москва, , 13:42 — REGNUM Первый глава Татарии Минтимер Шаймиев награждён орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Минтимер Шаймиев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Владимир Путин своим Указом наградил Минтимера Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную общественную деятельность», — сообщает 20 января пресс-служба Кремля.

По случаю 85-летия Шаймиева глава государства направил поздравительную телеграмму.

Он отметил исключительные профессиональные и человеческие качества Минтимера Шаймиева, мудрость и простоту, доброжелательность и умение вести диалог. Президент констатировал, что огромный вклад первого главы республики в социально-экономическое развитие Татарии, в сохранение ее культурных и духовных традиций снискали общественный авторитет не только в регионе, но и во всей стране.

«Ваши проекты, направленные на возрождение христианских и мусульманских памятников без преувеличения стали зримыми символами укрепления ценностей мира и согласия, которыми славится Татарстан», — заключил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет Госдумы принял решение о награждении первого президента Татарии Минтимера Шаймиева почётной грамотой Государственной думы за многолетний добросовестный труд.

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