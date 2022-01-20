Махачкала, , 13:06 — REGNUM В Дагестане разоблачена деятельность сети майнинговых ферм, которые были оборудованы в четырех населенных пунктах, в том числе в городе Махачкале. В ходе оперативных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками управлений ФСБ и МВД, было изъято более 4 тыс. единиц оборудования на сумму свыше 500 млн рублей, сообщили в пресс-службе ФСБ по региону.

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«Изъято 4343 единицы компьютерной техники стоимостью более 500 млн рублей. По оценке специалистов, общий объем мощности незаконно потребленной электроэнергии составлял около 8 МВт-ч», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливается ущерб от деятельности майнинговых ферм, обнаруженных в городах Махачкала и Кизляр и селениях Кульзеб и Новое Гадари в Кизилюртовском районе.

Напомним, ранее жители Дагестана пожаловались президенту Владимиру Путину на плохую работу электросетей — в республике часто из-за отключения электроэнергии остаются без света тысячи жителей. При этом, по мнению энергетиков, неустойчивое электроснабжение и аварии на электросетях происходят в том числе и по вине майнеров, незаконно подключающихся к линиям электропередачи и ворующих энергоресурс.

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