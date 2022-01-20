Киев, 20 января, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В настоящее время на Украине началась новая вспышка заболеваемости COVID-19. Об этом 20 января заявил украинский министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса на Украине

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«На Украине началась вспышка (COVID-19_. Эпицентр вспышки — западная Украина. Наиболее сложная эпидситуация в Ивано-Франковской области», — приводит его слова «РБК-Украина».

Также глава минздрава Украины отметил, что Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях в настоящее время наблюдается негативная динамика.

«В конце декабря и начале января у нас было за неделю по 30 тысяч случаев. На этой неделе уже за два дня 30 тысяч случаев», — добавил Ляшко.

Отметим, ранее стало известно, что на Украине за сутки выявили 18 479 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 3 799 382.