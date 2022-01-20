Москва, 20 января 2022, 13:06 — REGNUM Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжит укрепление военной составляющей, борьбу с терроризмом и наркотрафиком. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил 20 января генеральынй секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Зась добавил, что ОДКБ продолжит практическую деятельность по борьбе с нелегальной миграцией, с наркотрафиком.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зась заявил, что опыт недавних событий в Казахстане привёл к пониманию в ОДКБ необходимости улучшить информационное сопровождение деятельности организации.
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