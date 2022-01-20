Москва, , 13:06 — REGNUM Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжит укрепление военной составляющей, борьбу с терроризмом и наркотрафиком. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил 20 января генеральынй секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Станислав Зась Gov.by

«Мы по-прежнему продолжим нашу деятельность по укреплению военной составляющей, продолжим нашу практическую деятельность по борьбе с терроризмом — это каналы вербовки террористических организаций, каналы финансирования», — сказал он журналистам в Госдуме РФ.

Зась добавил, что ОДКБ продолжит практическую деятельность по борьбе с нелегальной миграцией, с наркотрафиком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зась заявил, что опыт недавних событий в Казахстане привёл к пониманию в ОДКБ необходимости улучшить информационное сопровождение деятельности организации.

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