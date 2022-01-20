Вашингтон, 20 января, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов дисквалифицирован на два матча. Об этом 20 января сообщает пресс-служба НХЛ.

Хоккей

Орлов получил дисквалификацию за удар коленом соперника. Инцидент произошёл в матче с «Виннипег Джетс». В третьем периоде Орлов ударил нападающего Николая Элерса.

Во время игры российский хоккеист не понёс никакого наказания, тогда как Элерс не смог продолжить матч.

Как сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» одержал победу над «Виннипегом» в овертайме со счётом 4:3.

Читайте также: Овечкин вышел на первое место в бомбардирской гонке НХЛ