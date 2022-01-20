Самара, 20 января, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Бывших сотрудников полиции признали виновными в совершении должностного преступления в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

(сс) sajinka2 Коррупция

В суде было установлено, что весной 2021 года в городе Самары во время проведения обыска в квартире жилого дома по улице Владимирской, один из фигурантов уголовного дела, который занимал должность начальника отделения по документированию преступлений, с согласия второго обвиняемого, который являлся его непосредственным начальником, изъял 90 тысяч рублей, принадлежащие хозяйке квартиры без внесения данных в протокол проведения следственного действия.

В материалах уголовного дела указано, что деньги не были представлены лицам, которые участвуют в проведении следственных действий, упакованы и опечатаны.

«Далее, осужденный, находясь в помещении подразделения полиции, передал начальнику отделения отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Самаре, ранее осведомленному об их обнаружении в указанном жилом помещении, часть денежных средств в размере 80 тысяч рублей, оставшуюся часть денежных средств мужчина вернул собственнице квартиры», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам кражи и превышения должностных полномочий.

Суд приговорил экс-начальника отделения по документированию преступлений к одному году одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Также был признан виновным в превышении должностных полномочий его экс-начальник — начальник отделения отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по городу Самаре. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскных мероприятий, которые провели сотрудники Управления ФСБ РФ по Самарской области.