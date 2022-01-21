21 января 2022 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 08:37 — REGNUM Сроки открытия Политехнического музея снова перенесены. Реконструкция музейного пространства может затянуться вплоть до 2025 года.

Политехнический музей в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Политехнический музей в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Политехнический музей в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Работы по реконструкции и модернизации Политехнического музея — государственный инновационный проект. По плану Политех должен стать современным музейно-просветительским центром.

Политехнический музей в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Политехнический музей в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Политехнический музей в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Политехнический музей в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Политехнический музей в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Политехнический музей в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Завершить реконструкцию планировалось ещё к 150-летию музея в 2021 году. Но за прошедшие годы стоимость проекта выросла в 2,5 раза: до 18,2 миллиарда рублей. В музее это связывают с конструкторскими решениями, поскольку в Политехе планируют сделать новые подземные этажи и светопрозрачную кровлю над внутренними дворами. Также на стоимость повлияла пандемия коронавируса — взлетели цены на строительные материалы и заработная плата рабочих.

Политехнический музей в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Политехнический музей в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Политехнический музей в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Политехнический музей в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Политехнический музей в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Политехнический музей — один из старейших научно-технических музеев не только России, но и мира. Музей был образован в 1872 году по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при участии профессоров Московского университета Григория Щуровского, Анатолия Богданова и Августа Давидова.

Площадь-амфитеатр перед Политехническим музеем Василий Иванов © ИА REGNUM

Политехнический музей в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Напомним, работы по реконструкции исторического здания Политехнического музея на Лубянке начались в 2013 году. Работы планировали завершить в течение четырёх лет, но сроки сдачи объекта регулярно переносились. Музейная экспозиция временно переехала в технополис «Москва» на территории бывшего АЗЛК в Текстильщиках.