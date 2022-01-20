Москва, , 12:59 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об индексации пенсий неработающим пенсионерам, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

«Было бы правильно все эти решения принять осенью во время бюджетного процесса. Тогда можно было предусмотреть дополнительные средства в ПФР и федеральном бюджете, и теперь не нужно было бы компенсировать потери граждан, получивших пенсии в конце декабря — в январе… Это вопрос, который решается с опозданием», — отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Размер индексации недостаточен, считают в КПРФ.

«Повышать надо было минимум более чем на 15%», — отметил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

Законом выплаты будут проиндексированы на уровень выше инфляции — на 8,6%, средний размер выплат составит 18 984 рубля.

Индексация будет проводится постфактум, получившим пенсии в декабре-январе пенсии доиндексируют.

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Средства в размере более 170 млн рублей будут заложены поправками в бюджет Пенсионного фонда в ближайшее время, заверил депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев.

Закон затронет 38 млн человек.

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