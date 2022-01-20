Санкт-Петербург, , 13:07 — REGNUM Единственный глубоководный терминал в Большом порту Санкт-Петербурга, ранее национализированный по решению суда многофункциональный морской перегрузочный комплекс (ММПК) «Бронка» — передан федеральными властями госкорпорации «Ростех». Об этом 20 января сообщает издание «47 news».

Порт Бронка Portnews.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с декабря 2021 года петербургский морской порт «Бронка» на южном побережье Финского залива, который принадлежит ООО «Фоникс» контролируется государством в лице Федерального агентства по управлению госимуществом. Ранее Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск генпрокуратуры России и объявил, что активы «Бронки» полностью национализируются. Причиной стал преступный характер доходов, на которые, по мнению генпрокуратуры, был построен порт.

29 декабря 2021 года в администрацию президента РФ поступило обращение от главы «Ростеха» Сергея Чемезова с просьбой передать корпорации 100% долей ООО «Феникс», владеющего портом, в качестве имущественного взноса.

«Во исполнении плана мероприятий по реализации Стратегии военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами на период до 2025 года <…> Одним из наиболее перспективных вариантов признано использование многофункционального морского перегрузочного комплекса «Бронка» (г. Санкт-Петербург), имеющего необходимую инфраструктуру для работы со специальными промышленными грузами», — говорится в письме.

По данным источника, 4 января 2022 года Владимир Путин просьбу согласовал.

Порт Бронка — единственный глубоководный порт Санкт-Петербурга, способный принимать суда длиной до 347 метров, шириной до 50 метров и осадкой до 13 метров. Порт специализируется на перевалке контейнеров, накатных и генеральных грузов. Введен в эксплуатацию 15 декабря 2015 года.

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