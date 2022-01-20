Вена, 20 января 2022, 12:58 — REGNUM Власти России несут ответственность за напряжённые отношения с Западом, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.
По его словам, Россия должна «убрать руки от Украины». Он также отметил, что не понимает позицию Москвы, где видят угрозу в Западе и Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля вместе министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг вместе со своими коллегами из Чехии и Словакии приедет в Киев и также посетит линию соприкосновения в Донбассе.
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