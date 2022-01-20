Вена, , 12:58 — REGNUM Власти России несут ответственность за напряжённые отношения с Западом, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

Вена, Австрия

«Россия продолжает раскручивать спираль эскалации путём учений в Белоруссии, угрозой размещения войск в Венесуэле и на Кубе или кибератаками на Украине. Да, определить кибератаки непросто, но они вызывают особое беспокойство», — сказал он в ходе своего выступления на заседании австрийского Национального совета (нижняя палата парламента).

По его словам, Россия должна «убрать руки от Украины». Он также отметил, что не понимает позицию Москвы, где видят угрозу в Западе и Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля вместе министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг вместе со своими коллегами из Чехии и Словакии приедет в Киев и также посетит линию соприкосновения в Донбассе.

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