Москва, , 12:57 — REGNUM У России и Ирана много общего, что открывает широкие возможности для сотрудничества. Об этом 20 января заявил президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси на пленарном заседании Госдумы.

Флаги России и Ирана Minsvyaz.ru

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«По многим вопросам у нас идентичные позиции, и моё убеждение состоит в том, что с той волей, которую я вижу у наших должностных лиц, а также с учётом тех потенциальных возможностей, которые есть у Ирана и России, конечно же, готова почва для развития отношений между нашими странами по многим направлениям. И мы намерены развивать отношения в области политики, экономики, торговли, науки, а также культуры и многим другим направлениям между Ираном и Россией», — заявил Раиси.