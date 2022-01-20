Сургут, Югра, , 12:57 — REGNUM В Югре перед судом предстанет заместитель начальника Свердловской железной дороги ОАО «РЖД» по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Вагоны (сс) Martin Hawlisch

Следствием установлено, что заместитель начальника Свердловской железной дороги в ноябре 2020 года незаконно использовал служебный железнодорожный вагон в личных целях для совершения поездки по маршруту станция «Сургут» — станция «Ноябрьск-1» — станция «Сургут». В результате действий обвиняемого железной дороге причинён ущерб на сумму более 90 тыс. рублей. В данную сумму вошли затраты на обслуживание и заправку локомотива, оплату труда локомотивным бригадам. Ущерб обвиняемый возместил в ходе следствия.

Железнодорожник обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, замглавы Минтранса РФ Владимир Токарев задержан 19 января 2022 года по делу о коррупции.

Читайте ранее в этом сюжете: Замглавы Минтранса РФ задержан по делу о коррупции