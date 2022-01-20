Москва, , 12:56 — REGNUM Общественная организация «Объединение граждан по защите прав потребителей «Курортный Крым» лишена аккредитации на классификацию отелей. Об этом 20 января сообщили в Ростуризме.

Скриншот со страницы Вадима Волченко в Facebook Https://www.facebook.com/vadim.volchenko.92

«По итогам курортного сезона Ростуризмом было выявлено, что значительное количество жалоб поступало на отели, классификацию которых проводила Общественная организация «Объединение граждан по защите прав потребителей «Курортный Крым». Претензии были рассмотрены комиссией по апелляциям при Ростуризме, которая вынесла решение о дополнительной проверке на соответствие звездности отелей. Данная комиссия была создана Ростуризмом в прошлом году в рамках налаживания системной работы по повышению качества туристических услуг», — уточнили в Ростуризме.

Инспекция нашла нарушения, связанные с несоответствием средств размещения заявленной звездности, в трёх крымских отелях. После этого было принято решение о проведении документарной проверки организации Федеральным агентством по туризму.

По итогам аудита Ростуризм приказом от 30 декабря 2021 года приостановило действие аттестата аккредитации организации. Причиной решения названо «несвоевременное представление сведений о классифицированных объектах и нарушение правил о классификации гостиниц». В частности, пояснили в ведомстве, организация классифицировала гостевые дома, находящиеся в жилом фонде.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года глава министерства курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко опубликовал на своей странице в соцсети фото из отелей, возмутившись несоответствием уровня сервиса присвоенной «звёздности».

"Факты есть, и стыдно, но больше разбирает злость, как наши псевдоэксперты и горе-классификаторы повесили на эти объекты три звёзды?! Сколько стоит так ослепнуть?» — возмутился тогда министр.