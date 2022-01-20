Ростуризм лишил аккредитации классификатора отелей в Крыму
Москва, 20 января, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Общественная организация «Объединение граждан по защите прав потребителей «Курортный Крым» лишена аккредитации на классификацию отелей. Об этом 20 января сообщили в Ростуризме.
Инспекция нашла нарушения, связанные с несоответствием средств размещения заявленной звездности, в трёх крымских отелях. После этого было принято решение о проведении документарной проверки организации Федеральным агентством по туризму.
По итогам аудита Ростуризм приказом от 30 декабря 2021 года приостановило действие аттестата аккредитации организации. Причиной решения названо «несвоевременное представление сведений о классифицированных объектах и нарушение правил о классификации гостиниц». В частности, пояснили в ведомстве, организация классифицировала гостевые дома, находящиеся в жилом фонде.
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года глава министерства курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко опубликовал на своей странице в соцсети фото из отелей, возмутившись несоответствием уровня сервиса присвоенной «звёздности».