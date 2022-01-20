Чухлома, Костромская область, 20 января, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Чухломский районный суд Костромской области оправдал мужчину, обвиняемого в сбыте наркотиков, из-за «провокации» МВД. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

УМВД по Костромской области Полицейский конфискует коноплю

В июне 2021 года местное отделение полиции инициировало проведение проверочной закупки в отношении жителя Солигалича. Его друг, действующий по договоренности с правоохранителями, пожаловался на похмелье и попросил мужчину достать коноплю, чтобы облегчить свои муки. Изначально горожанин проигнорировал просьбу, но под давлением уговоров согласился разыскать наркотик. Друг предложил ему вознаграждение в размере 500 рублей, от которого тот отказался. Тогда проверяющий положил деньги в его карман.

После этого житель Солигалича вспомнил, что видел наркотик у своего знакомого, и поехал к нему домой. На веранде жилища он увидел лист конопли, и попросил взять его себе. Знакомый отдал наркотик бесплатно. При встрече с другом подсудимый отдал ему коноплю и был задержан полицией. Действия мужчины были квалифицированы как незаконный сбыт. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Суд пришёл к мнению, что следователи не доказали злой умысел и причастность обвиняемого к сбыту запрещённых веществ в прошлом. Мужчина достал наркотик, подчинившись жалобам своего друга. Действия полицейских были признаны провокацией.

«Достоверно установлено, что подсудимый до проведения проверочной закупки не имел наркотиков, приготовленных к сбыту, и самостоятельно не искал возможностей их приобретения с целью распространения. Следовательно, отсутствовали основания для проведения в отношении его проверочной закупки. Более того, в суде было установлено, что без вмешательства оперативных сотрудников преступление, в котором обвиняется мужчина, не было бы совершено. Действия сотрудников полиции свидетельствуют о провокации», — говорится в судебных документах.

С учётом этих выводов и «грубых» нарушений закона со стороны оперативников суд оправдал обвиняемого. Решение не вступило в законную силу.