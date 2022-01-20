София, , 12:52 — REGNUM Церемония инаугурации президента Болгарии Румена Радева пройдет в центре Софии 22 января нынешнего года. Об этом 20 января сообщает Болгарское телевидение.

Румен Радев Rumenradev.org

Согласно официальной информации, торжества пройдут на площади св. Александра Невского в центре болгарской столицы, а также прилегающих к нему улицах.

Как сообщила Национальная служба охраны Болгарии, обеспечивающая безопасность первых лиц государства, присутствовать на мероприятиях смогут все желающие по предъявлению удостоверений личности и после прохождения проверки металлоискателями. В центр Софии не будут допущены граждане с крупногабаритным багажом и лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, 22 января с 08:00 до 13:00 по местному времени в столице Болгарии вводится запрет на использование беспилотных летательных аппаратов (дронов).

Вместе с Р. Радевым на указанной церемонии мандат вице-президента Болгарии получит его действующий заместитель Илияна Йотова. В прямом эфире мероприятие будут демонстрировать ведущие болгарские телеканалы.