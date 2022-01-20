Сеул, 20 января, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В течение пяти лет власти Сеула выделят 10 трлн вон (~$8,5 млрд) на реализацию комплексного плана по реагированию на изменение климата. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление мэра города О Сэ Хуна.

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По его словам, план включает в себя 143 проекта, направленных на реализацию 10 ключевых задач в пяти сферах: строительство зданий, транспорт, зелёные насаждения, готовность к климатическим бедствиям и участие граждан.

Известно, что в первую очередь столичные власти намерены сосредоточиться на снижении выбросов парниковых газов зданиями и транспортными средствами. В настоящее время на их долю приходится 88% от общего объема выбросов.

В соответсвии с планом к 2026 году будет повышена энергоэффективность порядка 1 млн зданий в центре Сеула, а также установлено около 220 тыс. зарядных устройств для электромобилей.