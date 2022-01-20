Москва, 20 января, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В первом полугодии 2022 года в России будет наблюдаться рост деловой активности, на который уже мало повлияют ковидные ограничительные меры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил руководитель департамента налогов и налогового администрирования финуниверситета при правительстве РФ, судебный эксперт по субсидиарной ответственности Дмитрий Ряховский.

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«Власти подходят к ограничительным мерам достаточно гибко, а бизнес приспособился к новым условиям и активно переходит в стадию развития, — сказал Ряховский. — Мощным стимулом может стать налоговая амнистия, также развитие клиентоцентричности не только в ФНС России, но и иных госструктурах, что вкупе с цифровизацией может дать мультипликативный эффект в части роста деловой активности. Переориентирование акцентов господдержки в сторону малого и среднего бизнеса приоритетных отраслей также может являться одним из факторов роста».

Как полагает экономист, одним из главных препятствий для роста деловой активности будут «политические и экономические амбиции партнеров РФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что РФ ждет спад деловой активности.