Лос-Анджелес, США, , 12:51 — REGNUM Киностудия DC выложила в сеть новые постеры будущего кинокомикса «Бэтмен», который снимает режиссёр Мэтт Ривз. Изображения были опубликованы 19 января на twitter-страницах DCComics и DCBatman.

Новый Бэтмен Иван Шилов ©ИА REGNUM

На одном плакате Бэтмен (Роберт Паттинсон) запечатлён вместе с Женщиной-кошкой (Зои Кравиц). На другом поклонники кинокомиксов могут видеть закрытое маской лицо лицо главного героя, а также надпись «Раскрыть правду».

https://twitter.com/DCComics/status/1483846729376141312

https://twitter.com/DCBatman/status/1483846733151064064

Ранее Мэтт Ривз рассказал, что в основу его версии «Бэтмена» ляжет реальный политический скандал. Он сообщил, что при создании сценария вдохновлялся фильмом на основе книги «Вся королевская рать».

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