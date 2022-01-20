Москва, 20 января, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Первый тираж гастрономического гида Michelin по Москве поступил в продажу на территории России 20 января. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ресторан

В путеводитель вошли 69 заведений, которые были объявлены на торжественной церемонии в концертном зале «Зарядье» в октябре прошлого года. Москва стала первым городом в СНГ, чьи заведения общественного питания попали в гид Michelin. Причем девять столичных ресторанов удостоились звезд, включая два проекта, завоевавших сразу по две звезды Michelin.

«Компания Michelin выпустила первый тираж своего гастрономического путеводителя по Москве. Продажи в России начались 20 января, а чуть позже они стартуют и на зарубежном рынке. Для нас важно, что, помимо отмеченных экспертами заведений, в печатную версию вошла информация о нашей гастрономической культуре и городе в целом. Поклонники гида из разных стран мира смогут познакомиться со столицей России как с современным и гостеприимным мегаполисом, а заодно взять на заметку интересные рестораны для будущей поездки», — сказала Сергунина.