Кишинёв, 20 января, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Большинство депутатов парламента Молдавии в ходе заседания 20 января поддержали введение в стране режима чрезвычайного положения (ЧП) в сфере энергетики. Трансляцию из зала заседаний ведёт пресс-служба законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Инициативу введения режима ЧП на 60 дней поддержали 50 депутатов», — подвёл итоги голосования спикер парламента Игорь Гросу.

С предложением ввести режим ЧП в парламенте выступила премьер-министр республики Наталья Гаврилица. Она сообщила о мерах экономии, которые планируется ввести. Депутаты Блока коммунистов и социалистов не поддержали введения чрезвычайного положения.

Напомним, сегодня, 20 января истекает срок, когда компания «Молдовагаз» должна заплатить «Газпрому» за поставленный газ с 1 по 15 января. Из-за того, что цена на голубое топливо в этом месяце, по условиям контракта, выросла с $450 до $647, а тарифы для населения нет, у молдавской стороны не получается собрать нужную сумму. Чтобы «Газпром» не приостановил поставки газа, планируется перечислить часть задолженности — $8,5 млн.