Киркук, Ирак, 20 января, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Представители Службы безопасности Ирака сообщили о том, что в офисе второго заместителя спикера парламента страны было взорвано неизвестное устройство. Об этом 20 января сообщает телеканал Al-Arabi-al-Jadid со ссылкой на свой источник.

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По данным источника, инцидент произошёл в городе Киркук на севере страны.

«Неизвестные лица, ехавшие в гражданском автомобиле, напали на офис второго заместителя спикера парламента Шахвана Абдуллы… Взрывным устройством было повреждено здание в районе Рахим Авах в городе Киркук», — цитирует издание источник в службах безопасности.

Информация о каких-либо жертвах в результате инцидента не поступала.

Предположительно, за нападением стоит одна из вооружённых группировок, действующих на территории Ирака.