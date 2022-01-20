Москва, , 12:47 — REGNUM Россия и Иран должны строить сотрудничество на твёрдой двухсторонней основе. Об этом 20 января заявил президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси на пленарном заседании Госдумы.

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«Мы готовы развивать максимально наши отношения на прочной и постоянной основе. В этих же рамках мы считаем, что отношениях наших двух государств надо разработать таким образом, чтобы обеспечивать наши двухсторонние интересы и при этом предотвратить проникновение третьих элементов в наши внутренние дела», — заявил Раиси.