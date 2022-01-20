Джакарта, 20 января, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что все индонезийские граждане, проживающие в Тонга, находятся в безопасности после цунами, вызванного подводным извержением вулкана, сообщает Kompas.

Tony Bowden Тонга

Согласно данным, полученным МИД Индонезии, в настоящее время в Тонга проживает шесть индонезийских граждан.

Посольство Индонезии продолжит предпринимать шаги по оказанию помощи индонезийским гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что план закупки истребителей F-15EX в США находится на стадии обсуждения.