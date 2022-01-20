Архангельск, 20 января, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Экс-мэру Котласа Андрею Бральнину, задержанному в марте 2021 года по подозрению во взяточничестве, предъявлено обвинение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР, следствие выявило 17 эпизодов получения чиновником взяток на общую сумму более 18 млн рублей.

Андрей Бральнин. Экс-глава Котласа

«Установлено, что в период с 2014 по 2021 годы Бральнин получал взятки от индивидуальных предпринимателей и представителей коммерческих организаций как в виде денег, так и в виде оказания ему имущественных услуг. За это чиновник помогал взяткодателям осуществлять предпринимательскую деятельность в строительстве на территории Котласа и беспрепятственно выдавал им документы по введению объектов в эксплуатацию», — сообщили в ведомстве.

Бывший чиновник вину свою в инкриминируемых ему преступлениях признал.

Как сообщало ИА REGNUM, Бральнин подал в отставку за месяц до своего ареста. Свое увольнение он объяснил переходом на работу в региональное правительство.