Москва, 20 января, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект об индексации пенсий неработающим пенсионерам, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Выплаты будут проиндексированы на уровень выше инфляции — на 8,6%, средний размер выплат составит 18 984 рубля и будет увеличена на 1400 рублей.

Предложение коснется более 30 млн граждан РФ, отметила депутат Госдумы Светлана Бессараб («Единая Россия»).

Парламентарии приняли поправки, увеличивающие размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости: с 1 января 2022 года ее величина составит 6 564 руб. 31 коп., с 2023 года — 6 931 руб. 91 коп.; с 2024 года — 7 313 руб. 17 коп.

Еще одна поправка предусматривает увеличение стоимости одного пенсионного коэффициента: в 2022 году его стоимость составит 107 руб. 36 коп.; в 2023 году — 113 руб. 37 коп; в 2024 году — 119 руб. 61 коп.

Индексация будет проводится постфактум, получившим пенсии в декабре-январе пенсии доиндексируют.

«Это решение призвано защитить наших граждан в условиях выросшей инфляции: компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен», — отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.