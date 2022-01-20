Орловская область, 20 января, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Заместитель директора Орловского техникума путей сообщений им. В.А. Лапочкина подозревается в совершении ряда преступлений — в отношении женщины возбуждены уголовные дела по статьям о служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственных органах. Уголовные дела возбуждены по материалам оперативной деятельности УФСБ России по Орловской области.

Sledcom.ru Следственный комитет

Как уточнили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ, подозреваемая поручила одному из своих подчиненных не учитывать фактическую посещаемость слушателей, а также заносить в электронную базу оценки за сдачу экзаменов отсутствующих лиц. В декабре 2020 года женщина внесла заведомо ложные сведения в приказы об утверждении перевода баллов в оценки по демонстрационному экзамену для слушателей курсов профессионального обучения по одной из профессий.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Железнодорожного района Орла, уточнили в прокуратуре региона.