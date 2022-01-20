Выборг, Ленинградская область, 20 января, 2022, 12:55 — ИА Регнум. На участке федеральной трассы «Скандинавия» после смертельного ДТП с участием двух грузовиков восстановлено движение в реверсивном режиме. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».

Пресс-служба Упрдор Северо-Запад Реверсивно движение из-за ДТП на трассе «Скандинавия»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром 20 января на 170 км федеральной дороги А-181 «Скандинавия», между населенными пунктами Чулково и Большое поле Выборгского района Ленобласти, произошло лобовое столкновение двух грузовиков. В результате ДТП один человек погиб, еще один получил травмы.

«С 12:00 мск движение транспорта восстановлено, оно осуществляется в реверсивном режиме», — уточните в пресс-службе дорожного управления.