* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 20 января, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Чиновники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили жителям афганской провинции Баглан «бриться и стричь бороды». Об этом «8 Собх» сообщил источник в Пули-Хумри, административном центре провинции.

U.S. National Archives Афганцы

Читайте также: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили бритье бороды в Горе

Собеседник добавил, что управление министерства поощрения добродетели и предотвращения порока по провинции Баглан призвало все парикмахерские в Пули-Хумри не стричь и не брить бороды.

«Это уже второй раз за неделю, когда управление предупредило парикмахеров в Пули-Хумри, чтобы они не стригли и не брили бороды», — сказал изданию парикмахер из Пули-Хумри.

Действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызвали негативную реакцию жителей Пули-Хумри. По их мнению, радикалы не должны вмешиваться в личные дела людей.

Ранее в тот же день правительственные чиновники в некоторых других провинциях ввели новые ограничения для мужчин и женщин.