Нижний Новгород, 20 января, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Учебная программа в школах Нижегородской области не будет пересматриваться из-за частичного обучения школьников в онлайн формате. «Обучение будет следовать прежней государственной программе и будет дополняться новыми методами и инструментами обучения — онлайн модулями, онлайн курсами и тестами», — рассказала 20 января ИА REGNUM министр образования Нижегородской области Ольга Петрова .

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Министр отметила, что частичное удаленное обучение во время пандемии коронавируса в прошлом году не станет причиной «переписывания учебной программы».

»Возможно, в рамках учебной программы будут использоваться дополнительные учебные материалы. Все преподаватели во время «удаленки» освоили новые технологии, новые методы работы и они останутся. Мы понимаем, что ребенок становится олимпиадником, когда он кроме учебной программы осваивает дополнительную литературу и выходит за рамки обязательной учебной программы. В том числе получает дополнительное образование, участвует в конкурсах», — пояснила Петрова.

Обучение онлайн по мнению чиновницы «сделали доступнее ресурсы, которые раньше не использовались так широко, так как обучение проходило в офлайн формате».

»Например, стали больше использоваться образовательные платформы. Сейчас Министерством просвещения Российской Федерации создается платформа «Моя школа», на которой мы соберем верифицированный контент. Это именно та доступность, которая стала возможной. Это прежняя государственная программа, которая дополняется новыми методами и инструментами обучения — онлайн модулями, онлайн курсами и тестами», — подчеркнула Ольга Петрова.