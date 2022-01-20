Варшава, 20 января, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Релиз игры Dying Light 2: Stay Human на портативной консоли Nintendo Switch состоится позже, чем на других платформах. Об этом 20 января сообщает портал Eurogamer.

Dyinglightgame.com Игра Dying Light 2: Stay Human

В сентябре 2021 года студия Techland, разрабатывавшая игру, заявила, что на Switch сиквел Dying Light выйдет одновременно с версиями для Xbox, PlayStation и ПК. Сейчас разработчики официально сообщили, что игра выйдет на консоли Nintendo «в течение шести месяцев» после основного релиза. Отметим, что они не назвали конкретную причину своего решения.

Ранее Techland сравнила Dying Light 2: Stay Human с произведением Льва Толстого «Анна Каренина». Разработчики пояснили, что написали для игры более 40 тыс. строчек диалогов, и что сценарий игры состоит из 350 тыс. слов.