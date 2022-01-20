Иркутск, , 12:39 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области сегодня, 20 января, сообщили подробности спасения 17-летнего юноши на льду залива Ершовский Иркутского водохранилища.

Водохранилище Walterwefer

Инцидент произошел накануне, в 19:00 по местному времени. До спасателей дозвонилась компания молодых людей.

«Позвонившие на телефон службы спасения, находились в панике и не могли толком объяснить свое местоположение. Ведь в темное время суток на открытой местности на льду, в принципе, сложно сориентироваться. Когда мы обнаружили компанию молодых людей, их товарищ находился в бессознательном состоянии.

У него были признаки переохлаждения. Нам пояснили, что ребята пошли в поход, и их другу стало плохо. Они даже пытались развести костер для того, чтоб согреть товарища, но у них ничего не получилось. И когда они поняли, что не смогут самостоятельно оказать помощь пострадавшему, позвонили в спасательную службу», — пояснил спасатель 1 класса отряда экстренного реагирования пожарно-спасательной службы Иркутской области Сергей Власов. Поисково-спасательная операция заняла около часа.

К месту незамедлительно выдвинулась группа спасателей отряда экстренного реагирования из пяти человек, в том числе врач.

Так как не было информации о точном местоположении пострадавшего, поисково-спасательная группа, доехав до залива Якоби, разделилась. Первая на снегоходе шла по льду водоема, а вторая на автомобиле проводила поиск вдоль береговой линии.

В пяти километрах от залива Якоби в районе мыса Лесопитомник в заливе Ершовский на льду были обнаружены шесть человек. Юношу на транспортировочных санях снегохода эвакуировали до берега. Остальные от эвакуации отказались. Молодому человеку в машине спасательной службы оказали первую помощь при переохлаждении и в стабильном состоянии передали прибывшим врачам скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ледовая обстановка на Байкале в январе 2022 года меняется ежедневно. Это следствие резко меняющихся погодных условий. Поэтому при нахождении на льду необходимо помнить о том, что всегда существует риск провала.

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