Кишинёв, 20 января, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу распорядился снизить температуру в здании законодательного органа в рамках экономии газа. Об этом он 20 января заявил в ходе заседания, трансляцию которого ведет пресс-служба парламента.

Images Money Отопление

Перед депутатами выступила премьер-министр республики Наталья Гаврилица. Она призвала их поддержать предложение правительства ввести в стране режим чрезвычайного положения в сфере энергетики. Глава правительства также сообщила о предлагаемых мерах экономии топлива.

Предложения экономить на отоплении школ и детских садов вызвали вопросы в оппозиции. Депутат от партии «Шор» Вадим Фотеску попытался уточнить, каким образом планируется экономить. Гаврилица сказала, что можно снижать температуру в помещениях во время выходных. В разговор вмешался спикер парламента.

«Господин депутат, извините, что без вашего позволения, но я позволил себе на протяжении периода январских каникул понизить уровень температуры [в парламенте], а некоторые помещения даже отключил. Хватило? Никто не замёрз, маленькие?» — сказал Спыну.

Стоит отметить, что 20 января истекает срок оплаты «Газпрому» за поставленный в Молдавию газ с 1 по 15 января. Цена на голубое топливо в этом месяце, согласно контракту, выросла с $450 до $647. Молдавская сторона не успела собрать нужную сумму, чтобы «Газпром» не приостановил поставки газа, планируется перечислить часть задолженности $8,5 млн.