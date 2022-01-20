Уфа, 20 января, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Не менее 25 проблемных объектов намерены сдать в текущем году в Башкирии благодаря механизмам фонда развития территории. Об этом 20 января сообщил премьер министр правительства региона Андрей Назаров при посещении совместно с руководителем фонда развития территории Константином Тимофеевым стройплощадок двух проблемных объектов в Уфе: ЖК «Московский» и ЖК «Менделеевский».

Долгострой

Назаров отметил, что по ЖК «Московский» было принято решение по восстановлению прав граждан с участием федерального Фонда.

«По вопросам жилого комплекса «Московский» мы намерены вести внутренние процессы параллельно, чтобы права наших граждан были восстановлены до конца 2023 года», — приводит пресс-служба республиканского правительства его слова.

Премьер-министр Башкирии также сообщил, что благодаря механизмам фонда, в 2022 году в регионе намерены сдать не менее 25 проблемных объектов, в результате планируется восстановить права 2180 обманутых дольщиков.

«Еще три года назад в Башкортостане было более десяти тысяч граждан пострадавших от долевого строительства, и, благодаря системной работе в этом направлении, сегодня нам удалось сократить их количество в два раза», — приводит пресс-служба его слова.

Руководитель фонда развития территории Константин Тимофеев сообщил о том, как будет выстроен механизм по решению проблемных вопросов ЖК «Московский».

"Три объекта ЖК «Московский» (застройщики ООО «Высотки», ООО «Зеленая роща», ООО «Городские проекты») были заявлены в Фонд в ноябре 2021 года. Но мы не можем пока принять по ним решение, потому что не введена процедура банкротства. В начале декабря 2021 года подано заявление в суд о признании застройщиков банкротами, ожидаем судебного решения», — приводит пресс-служба его слова.

Четвертый дом этого ЖК, застройщиком которого является ООО «Литер 4», не включен в единый реестр проблемных объектов, при этом имеется риск нарушения прав граждан. Этот объект находится на контроле Фонда и руководства Башкирии.

Сообщается, что Назаров и Тимофеев посетили также ЖК «Менделеевский». В 2018 году во время процедуры банкротства ООО ПХК «Меркурий» и наличия 174 обманутых дольщиков, решением Арбитражного суда Башкирии, этот долгострой был передан новому застройщику — МУП «Служба заказчика и технического надзора» города Уфа.

«ЖК «Менделеевский» у нас включен в региональный план — график по завершению строительства проблемных объектов на территории Башкортостана. Планируем силами республики с применением механизма по смене застройщика решить этот вопрос до конца 2023 года», — приводит пресс-служба слова заместителя министра строительства и архитектуры Башкирии Артема Ковшова.

Сообщается, что объекты застройщик будет сдавать посекционно, с учетом данных проектной декларации.