Москва, 20 января, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Общение президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена можно только приветствовать. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Владимир Путин

«Мы тоже не исключаем очередного общения двух президентов. Мы считаем, что в любом случае такое общение можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств», — сказал Песков.

Он не исключил, что после ознакомления с документами по гарантиям безопасности оба президента сочтут нужным «связаться друг с другом и обсудить» все вопросы.