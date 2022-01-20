Воронеж, 20 января, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Начало лётных испытаний широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил 96−400М, первый опытный образец которого собирается на Воронежском авиазаводе, запланировано на текущий 2022 год. Об этом 20 января говорилось на совещании по вопросам развития гражданского самолетостроения, которое проходит в Воронеже с участием председателя правительства России Михаила Мишустина.

Http://www.vaso.ru Цех окончательной сборки ВАСО

В настоящее время первый опытный образец Ил 96−400М находится в цехе окончательной сборки Воронежского акционерного самолётостроительного общества, уточняет «Коммерсантъ-Черноземье».

Как сообщало ИА REGNUM, к сборке Ил-96−400М — широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета — воронежский авиазавод приступил в ноябре 2018 года, самолет строят на базе серийного сертифицированного самолета Ил-96−300. На Воронежском авиазаводе в разной степени готовности находятся два самолёта.