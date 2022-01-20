Санкт-Петербург, 20 января, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы от Петербурга и «Партии роста» Оксана Дмитриева просит регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами вернуть во дворы контейнеры для раздельного сбора мусора. О своем обращении 20 января Дмитриева сообщила в Telegram-канале.

Alexander Klink Сортировка мусора

По словам парламентария, после появления единого регионального оператора с 1 января 2022 года на площадках для сбора мусора в Петербурге исчезла часть контейнеров для раздельного сбора отходов. В связи с необходимостью восполнить количество контейнеров для сознательного отношения к городской экологии Оксана Дмитриева направила официальное письмо на имя председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Александра Германа.

«В связи с этим (с ликвидацией контейнеров) прошу Вас предоставить программу внедрения раздельного сбора отходов, разработанную Комитетом и Невским экологическим оператором на территории Санкт-Петербурга, установки контейнеров для сбора таких отходов, координаты предприятий, осуществляющих переработку отсортированных отходов», — содержится в официальном письме.

Депутат намерена получить информацию от комитета Смольного о том, когда эта мера будет осуществлена в Санкт-Петербурге.

Напомним, количество контейнеров для сортировки отходов сократилось в Петербурге в связи с окончанием исполнения полномочий АО «Автопарк «Спецтранс 6» 31 декабря 2021 года. Компания вывезла с территории города в общей сложности 20 тысяч мусорных баков.