Эр-Рияд, , 12:39 — REGNUM В саудовском городе была зафиксирована самая низкая за последние 30 лет температура в стране, достигшая 6 градусов ниже нуля. Об этом сообщает Wiqalat-Anbaa-al-Saudia со ссылкой на Саудовский национальный центр метеорологии.

Саудовская Аравия Saly Bechsin

Рекорд был зафиксирован в городе Тариф, расположенном на севере Саудовской Аравии, в 1540 километрах от столицы Эр-Рияда.

«Этой зимой Тариф стал самым холодным городом Саудовской Аравии за последние 30 лет, согласно климатическим записям центра», — сообщили в метеорологическом центре.

Ранее власти Саудовской Аравии сообщили о том, что на страну идёт мощный холодный фронт, из-за которого среднесуточная температура достигнет самых низких значений за всю зиму. Ориентировочно, это должно произойти 21−22 января.