Азов, Ростовская область, 20 января, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Ростовские таможенники и пограничники обнаружили у капитана с Украины в порту Азова тысячи незадекларированных долларов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Ростовской области 20 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Контрабандная валюту обнаружили в капитанской каюте в ходе осмотра судна, следующего из Турции (порт Мерсин). Мужчина хранил деньги в сейфе. Общая сумма найденного составила 20 тыс. 954 доллара США. Сумма, требующая учёта, составила около 11 тыс. долларов США.

Капитан объяснил отсутствие пассажирской таможенной декларации усталостью и забывчивостью, уточнили ИА REGNUM в Южном таможенном управлении. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении о недекларировании физическим лицом наличных денежных средств. Мужчине грозит крупный штраф.