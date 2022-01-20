Рыбинск, Ярославская область, 20 января, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Денис Добряков сложил полномочия главы Рыбинска Ярославской области. Об этом сообщает администрация города.

Ribinsk.ru Денис Добряков

«20 января глава Рыбинска Денис Добряков сложил с себя полномочия главы города по собственному желанию. Он подал соответствующее заявление в представительный орган — Муниципальный Совет, где документ был официально зарегистрирован. С этого момента полномочия главы прекращаются», — сообщили в администрации Рыбинска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Добряков заявил, что уходит по «личным обстоятельствам» и просил «не искать политики». Обязанности мэра исполняет его первый заместитель Алексей Рябченков.