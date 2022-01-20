Калуга, 20 января, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Калужский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 18-летнего жителя областного центра за сбыт наркотического средства в значительном размере, сообщила 20 января корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области

40.мвд.рф Наркотик

Установлено, что молодой человек, являясь потребителем и сбытчиком наркотических средств, через тайник-закладку прибрел запрещенное вещество массой 0,64 грамма для дальнейшего сбыта. В июне 2021 года он договорился сбыть наркотик другому жителю Калуги, который действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент». Преступная деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины подсудимого и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.