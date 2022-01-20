Турочакский район, Алтай, , 12:32 — REGNUM В Турочакском районе Республики Алтай вынесен приговор местному жителю за убийство человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, трагедия произошла 10 июля 2021 года.

Насилие

По данным следствия, на фоне алкогольного опьянения между подсудимым и потерпевшей в ту ночь произошла ссора. В результате мужчина задушил женщину, пытаясь её успокоить. В суде он признал свою вину в полном объёме.

«Судом, учитывая характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, М. назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — отметили в надзорном ведомстве.