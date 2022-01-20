Ипатово, Ставропольский край, , 12:32 — REGNUM В Ставропольском крае вынесен приговор водителю грузовика, по вине которого погибли пять человек, в том числе несовершеннолетний. Автоавария произошла в апреле 2021 года в Ипатовском районе. Виновнику ДТП дали 4,5 года лишения свободы в колонии-поселении, сообщили 20 января в пресс-службе прокуратуры по региону.

Авария 21.мвд.рф

Как установлено в ходе расследования трагического происшествия, 33-летний водитель самосвала «КамАЗ 55 102» с прицепом нарушил правила дорожного движения. Не выдержав безопасную скорость движения и дистанцию, он врезался в движущийся впереди автомобиль «ВАЗ 21 102». После этого большегруз вынесло на встречку, где он столкнулся с «Шевроле Авео». В результате ДТП погибли пять человек, одним из которых был малолетний ребенок.

Суд лишил виновника свободы, а также права в течение трех лет управлять транспортными средствами. За моральный вред родственникам погибших будет выплачено более 3 млн рублей.