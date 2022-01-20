Москва, , 12:32 — REGNUM Санкции стали одной из новых форм политического господства США. Об этом 20 января заявил президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси на пленарном заседании Госдумы.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Введение санкций против народов — это тоже одна из форм нового господства. И противостояние этому господству, конечно же, нуждается в сотрудничестве независимых государств и коллективном ответе», — заявил Раиси.

«В противном случае под разными предлогами они будут вводить санкции. Они даже вводят санкции против своих союзников! Американцы претендуют на то, что введут санкции на Иран из-за ядерной программы. Но все знают, что она законна и находится под постоянным контролем международного агентства по атомной энергии», — указал он.