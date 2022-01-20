Страсбург, Франция, 20 января, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Недавние беспорядки в Казахстане необходимо расследовать на международном уровне, а против высокопоставленных казахстанских чиновников — ввести санкции. Об этом говорится в обнародованном проекте резолюции Европарламента по ситуации с защитой прав человека в Казахстане.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Казахстан

Депутаты Европарламента порекомендовали Евросоюзу и международному сообществу без промедления запустить международное расследование преступлений, которые были совершены против народа Казахстана в период январских протестов. В числе таковых, отмечают они, сообщения об исчезновениях, пытках, убийствах, ранениях, задержаниях людей.

«ЕП призывает Совет ЕС ввести персональные санкции в отношении высокопоставленных казахстанских чиновников, ответственных за серьезные нарушения, совершенные во время протестов в январе 2022 года», — также указано в тексте.

Предполагается, что этот документ утвердят на пленарной сессии в Страсбурге во второй половине дня 20 января. Резолюции Европарламента необязательны к исполнению, но европейские институты и страны-участницы обращают на них внимание.

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