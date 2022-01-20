Вена, , 12:30 — REGNUM В начале февраля вместе министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг вместе со своими коллегами из Чехии и Словакии приедет в Киев и также посетит линию соприкосновения в Донбассе. Он заявил об этом 20 января в ходе своего выступления на заседании австрийского Национального совета (нижняя палата парламента).

Александер Шалленберг © BMEIA. Gruber

«В начале февраля я совершенно осознанно вместе с моими чешским и словацкими коллегами в рамках Аустерлицкого формата (свободное сотрудничество между тремя странами — ред.) поеду в Киев и в Донбасс к линии соприкосновения на востоке», — сказал он.

Также Шалленберг уточнил, что его поездка будет ясным сигналом Центральной Европы о поддержке и солидарности с неприкосновенностью суверенитета и целостности Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января австрийский министр по делам Европы и конституции Каролине Эдтштадлер заявил, что власти Австрии, оценивая взаимоотношения России, НАТО и Украины, поддерживают сторону Киева.