Сеул, 20 января, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Правительства Южной Кореи и Ирана ведут переговоры о выплате части иранской задолженности по членскому взносу ООН средствами, замороженными в двух южнокорейских банках. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Напомним, что 12 января Иран потерял право голоса в Генеральной Ассамблеи ООН из-за непогашенной задолженности по взносам. Размер задолженности Ирана по взносам составляет $64 млн, однако для восстановления права голоса необходимо выплатить $18 млн.

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Если правительствам двух стран удасться договориться, то это будет второй случай выплаты части задолженности по взносам средствами, замороженными в банках Южной Кореи.